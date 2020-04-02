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Milas'ın 'Papatyaların Boynu Bükük Kalmasın' projesi ön elemeden geçti

İHA

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait "Don't Let The Daisies Stay Bent" başlıklı Erasmus+ KA101 "Papatyaların Boynu Bükük Kalmasın" konsorsiyum projesinin ön elemeden geçtiğini açıkladı.

Milas'ın 'Papatyaların Boynu Bükük Kalmasın' projesi ön elemeden geçti

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait "Don't Let The Daisies Stay Bent" başlıklı Erasmus+ KA101 "Papatyaların Boynu Bükük Kalmasın" konsorsiyum projesinin ön elemeden geçtiğini açıkladı.

Zorbalığa uğrayan öğrencilere ve bölünmüş ailelerin çocuklarına destek olmak için Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Erasmus Projesi “Papatyaların Boynu Bükük Kalmasın” ön elemeden geçti.
Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdür Bal, projenin içeriği hakkında bilgi aktararak, “Papatya çiçeği de temiz kalbi simgeler. Sevginin en masum ifadesi ‘Papatyanın’ anavatanı Türkiye'dir. Projemizin başlığı bu yüzden ‘Papatyaların Boynu Bükük Kalmasın’ olarak seçildi. Muğla ve Milas, Eurostat ve TÜİK verilerine göre boşanma hızı ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Alirıza Kozak ve tarafımca koordine edilen proje bölünmüş aile çocuklarının eğitimini daha kaliteli hale getirmek için hazırlandı” dedi.

Avrupa’da aile ortamından mahrum yetişen çocukların okulda daha başarısız olduklarının araştırmalarla ortaya konulan bir gerçek olduğunu ifade eden Bal, “Bu çocukların ruhsal sorunlar yaşama ve kötü alışkanlıklar kazanma ihtimalleri çok yüksektir. Eğitimciler bu konuda yeni yaklaşımlar üretmezse, dezavantajlı öğrenciler toplumun geleceğini de tehdit edecek. Bu yüzden amacımız konsorsiyum üyesi okullarda öğrenci başarısızlık oranını düşürmek, akran zorbalığını önlemek ve böylece onların okulu erken bırakmalarının önüne geçmek. Ayrıca eğitim öğretimin kalite ve verimliliğini artırmak, farklı ülkelerden meslektaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunmak hedeflenmiştir. Ülkeler arasında işbirliği ile profesyonel gelişim sağlamak, yabancı dilini geliştirmek, kültürler arası öğrenme deneyimi sağlamak istiyoruz. Milas Milli Eğitim Müdürlüğü’nün liderliğinde yürütmeyi planladığımız Erasmus Ka1+ konsorsiyum projemizde; 5 konsorsiyum üyesi ilkokul ve toplam 21 öğretmen hareketliliklere katılacak” dedi.

Konsorsiyum üyesi okullar arasında Doktor Mete Ersoy İlkokulu, Milas Fatih İlkokulu, Milas Sakarya İlkokulu, Milas Merkez İlkokulu ve Kıyıkışlacık İlkokulu’nun yer aldığını belirten Bal, “Amsterdam'da ‘Kapsayıcı Eğitim’ kurs faaliyeti ile katılımcılarımızın; dezavantajlı öğrencilere uygun öğrenme ortamı hazırlamayı ve onlara uygun öğretim uygulamaları gerçekleştirmeleri beklenmekte. Berlin'de ‘Özel İhtiyaçları Olan Öğrenciler İçin Yenilikçi Drama’ kurs faaliyeti ile okulda huzursuz olan, kurallara uymayan ve başarısız olan öğrencilerin, drama teknikleriyle motive edilmesi beklenmekte. Madrid'de ‘Akran Şiddetinin Önlenmesi / Sessiz Salgını Durdurun’ kurs faaliyeti ile öğrencilerimizde sorunların şiddet yoluyla değil iletişim yoluyla çözülmesi gerektiği bilinci yerleştirilecek. Eğitimi alınacak KiVa programı sayesinde öğretmenlerimizin dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ortaya çıkan zorbalıklara yönelik olarak pratik çözümler üretmeleri beklenmek. Ayrıca katılımcılarımızda; mesleki yeterliliklerini geliştirme, program ülkelerinin eğitimini ve kültürünü tanıma, AB'nin okul eğitimindeki dokuz temel önceliğini öğrenme, dezavantajlı öğrenciler için yenilikçi metodlar öğrenme ve yabancı dilini geliştirme etkisi beklenmekte” dedi.

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