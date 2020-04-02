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Başkan Tokat, belediye hoparlöründen halka seslendi

İHA

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediye hoparlöründen halka seslenerek evde kalmalarını istedi. Semt pazarlarında vatandaşların kurallara uymasını isteyen Tokat, "Bu gün yüzümüz maskelerle kapalı olabilir ama gözlerimiz gelecekte güzel günlere umutla bakacağız" dedi.

Başkan Tokat, belediye hoparlöründen halka seslendi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediye hoparlöründen halka seslenerek evde kalmalarını istedi. Semt pazarlarında vatandaşların kurallara uymasını isteyen Tokat, “Bu gün yüzümüz maskelerle kapalı olabilir ama gözlerimiz gelecekte güzel günlere umutla bakacağız” dedi.
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayınlarla halkı bilgilendiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat son olarak belediye hoparlörlerinden halka seslenerek evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kurulan semt pazarları için uyarılarda bulunan Başkan Tokat, “Hijyen ve mesafe kuralları, 65 yaş üstü alıcı ve satıcıların pazara gelmemeleri, tezgahlar arasında 3 metre mesafe olması, poşetsiz açıkta satış yapılmaması ve hızlı bir şekilde alış verişlerin yapılıp evlere dönmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Zor günlerden geçiyoruz. Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Bu hafta çok önemli, bu süreci hafife almayalım” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü.
“Yapılan tüm uyarıları ciddiye almalıyız. Halkımız ve kurumlarımız ile dayanışma içerisinde bu günleri atlatacağız. Hep beraber başaracağız. Bu süreçte evde kalalım sosyal mesafemize dikkat edelim. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ciddi risk altında. Ancak hastalık herkese bulaşabilir. Son günlerde yapılan açıklamalara göre hastalığı en çok gençler ve çocuklar bulaştırıyor. Bu yüzden herkes evinde kalmalı.”
İhtiyaç sahiplerinin taleplerini Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığının altını çizen Başkan Tokat, “Zorda kalmadıkça evlerimizde kalalım. Yakınlarımızı ve komşularımızı evde tutalım. Bugün yüzünüz maskelerle kapalı olabilir ama gözlerimiz gelecekte güzel günlere umutla bakıyor. Sağlık ve huzurlu günler diliyorum” dedi.

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