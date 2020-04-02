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21 saniyede 15 bin liralık soygun yaptı

İHA

21 saniyede 15 bin liralık soygun yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde vitrindeki saatleri gözüne kestiren hırsız, 21 saniyede 15 bin liralık saat çalıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye iş yeri kamerasına yansıdı.
Doktor Alibey Caddesi üzerinde bulunan takı ve saatçi dükkanını 21 saniyede soyan hırsız görenleri şok etti. Takı ve saat dükkanında çalışan Ozan Göçmez, sabah dükkanını açtığında vitrindeki saatlerin olmadığını fark etti. Soyulduklarını anlayan Göçmez daha sonra güvenlik kamerasına baktığında sabah saat 05.58’de dükkanının soyulduğunu gördü. Dükkanın önüne gelen hırsızın vitrine baktıktan sonra 21 saniye içerisinde vitrinin kilidini açarak toplam değeri yaklaşık 15 bin lira olan 3 saat çaldığını gören Göçmez, durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri işletmeye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri hırsızlık görüntülerini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık olayını anlatan dükkan çalışanı Mehmet Baydemir “Sabah dükkanı açarken arkadaş vitrini fark ediyor. Vitrindeki saatleri çalmış hırsız. Sabah 6 gibi geliyor vitrinin kilidini açıp çalıyor” ifadelerini kullandı.
Saatlerin vitrinde olmadığını gören Ozan Göçmez ise sabah dükkanı açtığında saatlerin olmadığını söyleyerek, “Sabah dükkanı açmaya geldiğimde vitrinin açık olduğunu gördüm. Vitrine baktığımda saatlerin olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarını inceledik ve şahsın eşkalini belirledik. Polis ekiplerine haber verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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