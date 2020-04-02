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Pazar yerlerindeki önlemler arttı

İHA

Menteşe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelge ve ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde alınan yeni önlemleri bu sabah itibariyle hayata geçirdi.

Pazar yerlerindeki önlemler arttı

Menteşe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelge ve ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde alınan yeni önlemleri bu sabah itibariyle hayata geçirdi.
Buna göre pazar yerlerine giriş ve çıkışlar belli noktalardan kontrollü bir şekilde yapılacak. Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah veya tahtalar araları en az 3 metre olacak.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu kapsamda Menteşe’deki Pazar yerlerimizdeki sağlık önlemlerini arttırdık. Yayınlanan ek genelge doğrultusunda pazar yerlerine giriş ve çıkışlar belli noktalardan kontrollü bir şekilde yapılıyor. Bunun haricindeki yerler demir bariyerler ile kapatıldı. Pazar yerlerindeki sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi sağlandı. Pazar yerindeki tezgahlar içerisinde giriş çıkışlar kontrol edilerek, kalabalık oluşumu engellendi ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde gerekli uyarılar yapıldı. Akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlandı. Çocukların pazar yerlerine girilmesi engellendi” dedi.
Başkan Gümüş uygulamanın tüm pazar yerleri için geçerli olduğunu belirterek, “Uygulamamız Perşembe Açık Pazar yerimizin yanı sıra Akyol Pazarı, Üretici Pazarı, Toki Pazarı, Kafaca, Yeşilyurt, Yerkesik, Düğerek ve Kötekli Mahallelerimizdeki pazarlarımızı da kapsıyor. Daha önceden aldığımız tedbirler ise aynı şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için kurallara uymasını istiyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Menteşe Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

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