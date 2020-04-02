Marmaris'te polisevi ve öğretmenevi, sağlıkçılara açıldı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisevi ve öğretmenevi, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, ihtiyaç halinde dinlenmeleri için tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı genelge ile sosyal tesisler, sağlıkçılara açıldı. 81 il valiliğine, 5 gün önce gönderilen genelgenin ardından Marmaris'teki Atatürk Caddesi'nde bulunan polisevi ve Çıldır Mahallesi'ndeki öğretmenevi, sağlık çalışanlarına açıldı. Dün ve bugün başka şehirlerden gelerek, hastanelerde görevlendirilen ve ilçede yaşayan sağlıkçılar, buralarda kalmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sağlık çalışanları için ailelerine virüs buluştırma riskinden uzak durmaları ve dinlenmeleri amacıyla ihtiyaç duymaları halinde iki sosyal tesis de hazır hale getirildi. Marmaris'teki polisevi ve öğretmenevinde 11 doktorun kaldığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-04-02 18:05:41



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