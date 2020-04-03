Milas’a memba kalitesinde içme suyu

Muğla’nın Milas ilçesinde DSİ tarafından çalışmaları devam eden ‘Milas ve Yöresi İçme Suyu Temini Projesi’ kapsamında 100 bin nüfusa memba kalitesinde içme suyu temin edilecek.



Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Milas içme suyu çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının önemli bir kısmı karşılıyor. ‘Milas ve Yöresi İçme suyu Temini Projesi’ ile Milas’ın Beçin Mahallesinin 2045 yılına kadar içmekullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanacak. Yapımı DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan Akgedik Barajı’ndan yıllık 5 Milyon m3 su temin edilecek olup içme suyu isale hatları ve arıtma tesisi inşaatları tamamlandığında Beçin Mahallesinde yılda yaklaşık 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır.

Ayrıca proje kapsamında 19 bin 640 metre isale hattı, 21 bin m/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet terfi merkezi bulunuyor. Projenin su kaynağı olan ve aynı zamanla 14 bin 800 dekar zirai araziyi sulama amacıyla da hizmet veren Akgedik Barajı’nın içme suyu hissesine düşen maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 64 Milyon TL. İçme suyu arıtma tesisi ile isale hattının maliyeti sırasıyla 44 Milyon TL ve 32 Milyon TL olmak üzere içme suyu projesinin toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 140 Milyon TL. Proje kapsamındaki işlerden Akgedik Barajı tamamlanmış olup, bugün itibariyle içme suyu arıtma tesisinde yüzde 87 ve isale hattında yüzde 21 mertebelerinde gerçekleşme sağlandı. Çalışmaların devam ettiği içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Milas ilçesi ve Beçin Mahallesinde bulunan 100 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu temin edilecek.

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