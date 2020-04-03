Yazlıkçı akınına uğrayan belediye başkanları telekonferansla görüştü

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yazlıklarına akın eden vatandaşlarla ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, turistik ilçelerin belediye başkanları ile telekonferans aracılığıyla görüştü.

Başkan Gürün, kentler arası giriş çıkışın acilen yasaklanması gerektiğinin altını çizerek belediye başkanlarına, "Hemşerilerimizi korumak için hep birlikte elimizden geleni yapacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile telekonferans aracılığıyla görüştü. İlçelerde alınan ve alınacak olan koronavirüs önlemlerinin değerlendirildiği görüşmede tüm ilçelerde sağlık personelinin ücretsiz konaklayabileceği otellerin ayarlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Başkan Gürün, kentler arası giriş çıkışın acilen yasaklanması gerektiğinin altını çizerek belediye başkanlarına, "Hemşerilerimizi korumak için hep birlikte elimizden geleni yapacağız" dedi.

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