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Eşini silahla yaralayıp intihar etti

İHA

Bodrum'da eşini silahla yaralayan şahıs, daha sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Eşini silahla yaralayıp intihar etti

Bodrum’da eşini silahla yaralayan şahıs, daha sonra kafasına sıkarak intihar etti.
Olay, gece saat 00.30 sularında yaşandı. Bodrum Sanayi Sitesi’nde tekne motoru tamirciliği yapan 43 yaşındaki Sezai O., geçen yıl evlendiği eşi 41 yaşındaki S.O. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Sezai O., eşini silahla bacağından yaraladı.
Sezai O., daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sezai O.’nun cenazesi ise polis ve savcının incelemesi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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