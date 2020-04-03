(Görüntülü) Datça'da 1000 TL'lik nakdi yardımlar evde teslim ediliyor (YENİDEN)



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardım, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına Datça'da da başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan ilçe sakinlerinden 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olanlara, evlerinde teslim ediliyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT görevlileri tarafından sürdürülen uygulama kapsamında, ilçe genelinde 219 ihtiyaç sahibine nakdi yardımın evlerinde teslim edileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla

2020-04-03 15:14:23



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