Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)

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TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.Tuba AYHAN / BODRUM (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Tuba AYHAN

2020-04-03 17:35:52



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