75 yaşındaki dolandırıcı mimar tutuklandı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'kamu kurumlarını zarara uğratmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 ay hapis cezası bulunan ve benzer 3 suçtan aranan mimar Ömer Faruk Beşkardeş (75), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Beşkardeş, mahkemece tutuklandı.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, 'kamu kurumlarını zarara uğratmak' suçundan hakkında 15 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan Ömer Faruk Beşkardeş'in ilçede olduğunu belirledi. Hakkında benzer suçlardan 3 yakalama kararı da olan Beşkardeş'in yaklaşık bir yıldır kayıtlı bir adresi olmadan kaçak olarak ilçedeki bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Ömer Faruk Beşkardeş saklandığı evde yakalandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devletin zararına olan bazı dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli Beşkardeş gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Beşkardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-04-03 18:22:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.