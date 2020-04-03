Bodrum’a gelen yazlıkçılar evlerinde teker teker kontrol edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi.

Bodrum’a gelen tatilcilerin Torba uygulama noktasında alınan tedbirler kapsamında önce ateşleri ölçüldü, daha sonra ev adresleri ve telefon numaraları kayıt altına alınmaya başladı.

Evlerinde kalmayıp Bodrum’a gelen yazlıkçıların kayıtlarına bakılarak evlerinde olup olmadığı Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğünce kontrol edildi. Muhtarlar aracılığıyla tatilcilerin evlerini teke teker gezen polis ekipleri ve sağlık görevlileri evde kalanlara teşekkür ederken evde olmayanlar hakkında ise tutanak tutuldu. Yaklaşık bin yazlıkçının evlerini ziyaret eden polis ve jandarma ekipleri evde kalanlara Vefa Destek Hattı’nın numarasını vererek olası bir durumda aramalarını istedi. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri de vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını sordu. Ekipler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ise ihtiyaç duymaları durumunda Vefa İletişim Merkezi’nin aramalarını istedi.

Polis ekiplerince evde olup olmadığı kontrol edilen Necla Tabak adlı vatandaş, “Alınan tedbirler çok yerinde. Ben Antalya’dan gelene kadar toplam 3 tane polis kontrolünden geçtim ve ateşim ölçüldü. Polis memurları çok kibar ve saygılılardı. Gayet olumluydu. Ben de 14 gün kuralına uyacağım. Bodrum bu anlamda kurallara çok uyuyor. Sokaklar bomboştu. Bodrum’un insanın bu konuda çok bilinçli” dedi.

Mermet Erkin adlı vatandaş ise, “Hayatta uzun kalmak için bu kurala uyacağız ve uyuyoruz. Ben diğer akrabalarımı da aradım onlar da aynı şekilde. Hiç sokağa çıkmıyorlar” dedi.

Denetimlere katılan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, “Şehir dışından gelen vatandaşlarımız için Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden arkadaşlarımızla denetimler yapıyoruz. Şehir dışından gelenlerin evde olup olmadıklarını denetliyoruz. Şu an benim mahallemde il dışından gelen 2 kişi vardı onların denetimleri yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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