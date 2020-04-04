Araçlar Muğla sınırından geri gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından MuğlaDenizli il sınırında kolluk kuvvetlerince önlem aldı.

Genelge çerçevesinde Muğla'ya giriş çıkışlar gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Muğla Denizli il sınırı Gazeller kontrol noktasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00'ın ardından, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Muğla olan sürücülerin geçişine izin verdi. Diğer sürücülerin geçişine izin verilmezken, bazı sürücüler geçiş hakkını dakikalarla kaçırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.