Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçüm standı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde eczacı Servet Günizi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş yerine ateş ölçüm standı kurdu.

İlçeye bağlı Kötekli Mahallesi'nde eczacılık yapan Servet Günizi, dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadelede iş yerine ateş ölçüm standı kurdu. Müşteri ve çalışanlar arasında 2 metre sosyal mesafe gözetilerek kurulan standa, koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı bilgilendirici afiş de asıldı. Eczaneye gelen müşteriler stantta ateş ölçümünün ardından koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendiriliyor.

Eczacı Servet Günizi, sosyal mesafe kuralını uyguladıklarını belirterek, "Herkese koronavirüs testini yapmak çok zor olabileceği için ateş ölçümünün çok önemli bir veri olduğu saptanmış. Bu nedenle de eczanemize gelen herkesin ateşini ölçmek istedik. Türkiye genelinde de tüm eczacı arkadaşlarımızı bu göreve çağırıyoruz. Vatandaşlar hastanelere gitmeye çekiniyor. Eczanelere rahatlıkla gelip ağrı kesici, ateş düşürücü ya da yazılması gereken raporlu ilaçları alabiliyor. Ateş ölçümü ile belki bir, belki iki, belki de on hastanın tespiti eczaneler tarafından yapılırsa büyük bir kitlenin kurtulmasını sağlarız" dedi.

İlaç almaya gelen Mehmet Ali Yumlu da, "Güzel bir uygulama. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Daha önce de burada buna dikkat ettim. Bu hassasiyeti gördüm. Uygulamadan memnunum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2020-04-04 08:29:31



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