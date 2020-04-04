Yunanistan'ın geri ittiği 8 Suriyeliyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 8 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarındaki lastik botta bulunan Suriye uyruklu 4'ü çocuk, 8 göçmen, perşembe günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi. Hemen bilgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Suriyelileri kurtardı. Kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen Suriyeliler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildiklerini anlattı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Kadir ÖZEN
2020-04-04 10:41:44
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