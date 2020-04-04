Harçlıklarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Harçlıklarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

İHA

Ortaca'da yaşayan 12 yaşındaki Alperen Erhan Koçak, Koronavirüsle mücadele için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına harçlıklarından biriktirdiği parayı bağışladı.

Harçlıklarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

Ortaca’da yaşayan 12 yaşındaki Alperen Erhan Koçak, Koronavirüsle mücadele için başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına harçlıklarından biriktirdiği parayı bağışladı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Koçak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına destek vermek istediğini söyleyen Alperen Erhan Koçak, harçlıklarından biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlanması için Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e teslim etti.
Koçak’ın gösterdiği duyarlılığın kendisini duygulandırdığını söyleyen Başkan Uzundemir; “Alperen’in bu duyarlılığına çok teşekkür ederim. Herkese örnek olacak bir davranışta bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi bu vatanı Alperen gibi gençlerimiz kurtaracak. Alperen’i yetiştiren değerli ailesine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Alperen Erhan Koçak ise; “Değerli Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına harçlıklarımdan biriktirdiğim parayı bağışladım. Umarım bu sıkıntılı günleri kısa sürede atlatırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'ın geri ittiği 8 Suriyeliyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği 8 Suriyeliyi Türk Sahil ...
Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçüm standı
YEREL HABERLER Eczacıdan koronavirüse karşı ateş ölçüm standı
Ticari aracın arka koltuğundaki 4 kişiye jandarmadan sosyal mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Ticari aracın arka koltuğundaki 4 kişiye jandarmadan ...
DHA YURT - Muğla'da jandarmadan sosyal mesafe isyanı
YEREL HABERLER DHA YURT - Muğla'da jandarmadan sosyal mesafe isyanı
Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla’ya giriş yasaklandı
YEREL HABERLER Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; ...
Araçlar Muğla sınırından geri gönderildi
YEREL HABERLER Araçlar Muğla sınırından geri gönderildi
Muğla’da karayolu dışında deniz ve havayolu ile yapılacak giriş-çıkış da yasak Korona virüs tedbirleri kapsamında Muğla’ya karayolu dışında deniz ve havayolu ile giriş ve çıkışlar temel ihtiyaç, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyanlar dışında kalanlar da yasaklandı.
YEREL HABERLER Muğla’da karayolu dışında deniz ve havayolu ile ...
Marmaris'te sokakta spor yapmak, bisiklet sürmek ve iki kişi yürümek yasaklandı
YEREL HABERLER Marmaris'te sokakta spor yapmak, bisiklet sürmek ve ...
(Görüntülü) Marmarisliler şehir dışından gelenlere isyan etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmarisliler şehir dışından gelenlere ...
(Görüntülü) Belediye Başkanı Alim Karaca'dan 'Fethiye'ye gelmeyin' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ...
(Görüntülü) Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde ...
Marmarisliler şehir dışından gelen vatandaşlara isyan etti
YEREL HABERLER Marmarisliler şehir dışından gelen vatandaşlara isyan ...
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Çetibeli Kontrol noktasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Çetibeli ...
Bodrum’a gelen yazlıkçılar evlerinde teker teker kontrol edildi
YEREL HABERLER Bodrum’a gelen yazlıkçılar evlerinde teker teker ...
Bodrum’a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin tatilci akın etti Yüz bin tatilci Bodrum’da
YEREL HABERLER Bodrum’a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin tatilci ...
75 yaşındaki dolandırıcı mimar tutuklandı
YEREL HABERLER 75 yaşındaki dolandırıcı mimar tutuklandı
Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi
YEREL HABERLER Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi
Hakan Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Hakan Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)
Belediye Başkanı Alim Karaca'dan 'Fethiye'ye gelmeyin' çağrısı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Alim Karaca'dan 'Fethiye'ye ...
Marmaris’in tüm giriş noktaları kontrol altında
YEREL HABERLER Marmaris’in tüm giriş noktaları kontrol altında
Bodrum’a gelen yazlıkçılar teker teker kontrol edildi
YEREL HABERLER Bodrum’a gelen yazlıkçılar teker teker kontrol edildi
Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı
(Görüntülü) Bodrum'a günde 5 bin, son 20 günde 100 bin araç giriş yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'a günde 5 bin, son 20 günde 100 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X