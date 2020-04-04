Yatağan'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu



Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 2 noktada, 'dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

Yatağan Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında, 'dezenfekte tüneli' oluşturuldu. Otobüs terminali yanı ve pazaryeri girişinde hizmete sunulan dezenfeksiyon tünelinde, vatandaşlar ücretsiz dezenfekte olabilecek. Tünelden ilk geçenler ise, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve belediye meclisi üyeleri oldu.

Yatağan'da henüz koronavirüs vakasının bulunmadığının altını çizen Başkan Toksöz, vatandaşların daha bilinçli olması için öncülük yapmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların ellerini dezenfekte edebilmeleri için belli noktalara el dezenfektanları da koyduk. İlaçlama ekiplerimiz, yoğunluk olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibarıyla dezenfeksiyon tünellerini devreye alıyoruz. 2 tane dezenfeksiyon tünelimiz var. İnşallah insanlarımızı daha da bilinçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 24 saat görevde olmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza buradan, 'işi olmayan insanlarımız lütfen evinde kalsın, görevde olan arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar' diyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Yatağan Burak Alper KUŞ

2020-04-04 11:16:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.