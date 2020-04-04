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Muğla'da toplu taşımada maskeli dönem başladı

İHA

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından uygulama Muğla'da da başladı. Toplu taşıma kullananların sayısında büyük düşüş yaşandığı Menteşe'de vatandaşların çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Muğla'da toplu taşımada maskeli dönem başladı

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından uygulama Muğla'da da başladı. Toplu taşıma kullananların sayısında büyük düşüş yaşandığı Menteşe'de vatandaşların çoğunluğunun maske taktığı görüldü.
Koronaya karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda aralarında Muğla'nın da bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasaklandı, 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bunun yanı sıra toplu çalışılan yerlerde ve toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara yönelik maske takma zorunluluğu getirildi. Öğrencilerin memleketlerine dönmeleriyle birlikte toplu taşıma kullananların sayısında büyük düşüş yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesinde az sayıda yolcunun maske taktığı görüldü.
Araçlardaki yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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