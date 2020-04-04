Bodrum'da kaçak yapılar yıkılıyor



BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde belediyesi ekipleri, kentteki kaçak yapıların yıkım işlemine devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Yıkım Şefliği ekipleri, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi üzerinde kaçak olduğu tespit edilen ve encümen tarafından yıkım kararı çıkartılan kaçak yapılardan 1 dubleks ev, 3 havuz, dere yatağına kaçak olarak yapılan yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğindeki bir istinat duvarının yıkımını gerçekleştirdi. Bölgede bulunan diğer kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemi ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM (Muğla), (DHA)

2020-04-04 13:43:23



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