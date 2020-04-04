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Muğla'da yasaklara uyuluyor

DHA

Muğla'da yasaklara uyuluyor


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge sonrası şehir dışından kente araç girişçıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekerken, 20 yaş ve altındakilerin de yasağa uyup evlerinden çıkmadıkları görüldü.  
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece yarısından sonra girişçıkışlar, 15 gün süreyle durduruldu. Karar doğrultusunda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MuğlaDenizli Karayolu'nun Gazeller mevkisinde denetim yaptı. Gece boyunca yaşanan yoğunluk, gündüz saatlerinde en alt seviye indi.
AydınMuğla Karayolu uygulama noktasında da araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü yaptı.
Menteşe ilçe merkezinde 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Temel ihtiyaç malzemeleri ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürünlerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgelerle girişçıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2020-04-04 14:40:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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