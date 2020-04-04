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Bodrum sokakları karanlıktan kurtuldu

İHA

Tüm imkanlarını Korona virüs (Covid19) pandemisi ile mücadeleye ayıran Bodrum Belediyesi, bir taraftan da bu yıl Mayıs sonu itibariyle başlaması düşünülen turizm sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bodrum sokakları karanlıktan kurtuldu

Tüm imkanlarını Korona virüs (Covid19) pandemisi ile mücadeleye ayıran Bodrum Belediyesi, bir taraftan da bu yıl Mayıs sonu itibariyle başlaması düşünülen turizm sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Bodrum’da karanlık yer kalmayacak” talimatı ile çalışmalara başlayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, turizm yoğunluklu bölgelerden başlamak üzere yeni nesil aydınlatma sistemini adım adım hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Bodrum Çarşı Mahallesi’nin aydınlatma sorunu sona erdi.
Belediye ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde Cumhuriyet, Kale ve Dr. Alim Bey Caddeleri ile bağlı bulunan sokaklarda yaptıkları çalışmalar ile eski sokak lambalarını sökerek yerlerine 60 adet yeni nesil led lambalar taktı. Yapılan çalışmayla şu an için yüzde 50 elektrik tasarrufu sağlanırken, lambalara takılacak hareket ve zamanlayıcı sensörler sayesinde elektrik tasarrufunun yüzde 70'lere ulaşması hedefleniyor. Lambaların kullanıma girmesinin ardından cadde ve sokaklar daha aydınlık bir görüntüye kavuştu. Kumbahçe sahilinde ise, esnafların istekleri doğrultusunda sokak lambaları bina yanlarından alınarak sahil tarafına taşındı.
Öte yandan Türkbükü sahilinde başlatılan altyapı çalışmaları ile birlikte yeni nesil led lambalarının yerleştirilmesi işlemi de tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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