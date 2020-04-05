Seydikemer'de, alevlerin sardığı 2,5 hektar kızılçam alanı kül oldu

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Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen, 4 saatlik orman yangınında 2,5 hektar kızılçam alanı, zarar gördü.

Çaykenarı Mahallesi, Güzeller mevkisindeki ormanlık alanda, saat 03.00 sırlarında yangın başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevlerin sardığı 2,5 hektar kızılçam alanı, kül oldu. Yangının, şiddetli rüzgar yüzünden birbirine çarpan elektrik tellerinden kaynaklı kıvılcımlar nedeniyle başladığı üzerinde durulurken, jandarma soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Ergün TOS

2020-04-05 12:59:23



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