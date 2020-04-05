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Alev alev yanan dükkan küle döndü

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dönerci dükkanı alev alev yanıp kül oldu.

Alev alev yanan dükkan küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dönerci dükkanı alev alev yanıp kül oldu.
Bahçelievler Mahallesi Barlar Sokağı girişinde ki bir işyerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dönerci ve fırın olarak faaliyet gösteren işletmede başlayarak hızla büyüyen yangın, işletmenin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan binayı da bir anda sardı. Yangını fark eden vatandaşlar ve çevre sakinleri, kovalara doldurdukları sularla yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar bir yandan da itfaiyeden yardım istedi. Korona virüs sebebiyle bir süre önce faaliyeti durdurulan işyerinin sahiplerinin, memleketleri Hatay’a gittikleri öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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