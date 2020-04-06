İhtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketleri dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı “Gıda ve Hijyen Paketi” kampanyası doğrultusunda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşması için yardımda ve bağışta bulunmak isteyenler vatandaşların 444 48 01 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine başvurmaları gerekiyor.

İki ayrı paket dağıtılacak

Çin’de başlayıp tüm Dünya’da etkisini gösteren Korona virüs (Covıd19) salgını sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde gerekli önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyüykşehir Belediyesi Korona virüs salgını sonrasında iş yerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyor. Destekler iki ayrı paket halinde yapılırken birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulunuyor. Dağıtımına başlanan gıda ve hijyen malzemesi paketleri 10 ilçedeki vatandaşlara ulaştırılıyor. İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak dağıtılan paketler için katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, temin ettikleri gıda ve hijyen malzemelerini Büyükşehir Belediyesine bağışlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.