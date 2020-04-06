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Marmaris'te birer şahitle evlenen çift, 65 yaş üstü akrabalarını ziyarete gitti

DHA

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turizmci Meltem Fidan (28) ve Hasan Şimşek (37), düğünlerini ileriki bir tarihte yapmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında birer şahitle evlendi. Genç çift daha sonra sokağa çıkma sınırlandırılması bulunan 65 yaş ve üstü akrabalarına el öpmeye giderek sürpriz yaptı. Farklı turizm firmalarında çalışan Meltem Fidan ve Hasan Şimşek, Marmaris'te bir toplantıda tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen turizmciler, üç ay önce evraklarını tamamlayarak düğün tarihini kararlaştırdı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yasaklar...

Marmaris'te birer şahitle evlenen çift, 65 yaş üstü akrabalarını ziyarete gitti

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turizmci Meltem Fidan (28) ve Hasan Şimşek (37), düğünlerini ileriki bir tarihte yapmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında birer şahitle evlendi. Genç çift daha sonra sokağa çıkma sınırlandırılması bulunan 65 yaş ve üstü akrabalarına el öpmeye giderek sürpriz yaptı.<br>Farklı turizm firmalarında çalışan Meltem Fidan ve Hasan Şimşek, Marmaris'te bir toplantıda tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen turizmciler, üç ay önce evraklarını tamamlayarak düğün tarihini kararlaştırdı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yasaklar açıklanınca, çift düğünü başka bir tarihe ertelenerek nikah kararı aldı. Fidan ve Şimşek, bugün(Pazartesi) öğleden sonra saat 16.00'da Marmaris Belediyesi Nikah Dairesi'ne geldi. Maskelerini takan çift, birer şahitle nikah memuru Mahmur Mengilli tarafından nikahları kıyıldı. Çift, nikahı cep telefonuyla videosunu çekerek uzakta bulunan akrabalarına gönderdi. Belediyeden çıkan çift, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunan akrabalarına sürpriz nikahı duyurmaya ve el öpmeye gitti. <br>'HAYAT NORMALE DÖNÜNCE DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ'<br>Hasan Şimşek, "Dünyayı etkileyen virüs salgını var. Bu salgını atlatıp normal hayatımıza döneceğiz. Normal yaşama döndüğümüzde çok güzel bir düğün yapacağım" dedi. <br>Meltem Fidan ise, "Marmaris'te yaşıyorum. Bugün düğünümüz olacaktı ama bu tedbirlerden dolayı yapamadık. Sürpriz nikâhımızı yaptık ve şimdi dışarı çıkamayan büyüklerimize ziyarete gideceğiz" diye konuştu.<br>Çift, Marmaris'te bir süre kaldıktan sonra Muğla'nın Göcek Mahallesi'nde hayatlarına devam edeceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-04-06 20:55:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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