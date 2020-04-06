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Bodrum’da sokak hayvanlarına 11 bin kilo mama dağıtıldı

İHA

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını önlemleri kapsamında tüm ülkede olduğu gibi turizm merkezi Bodrum'da da geçici süre ile işletmeler kapatıldı ve vatandaşlar sosyal izolasyon için evlerine kapandı.

Bodrum’da sokak hayvanlarına 11 bin kilo mama dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını önlemleri kapsamında tüm ülkede olduğu gibi turizm merkezi Bodrum’da da geçici süre ile işletmeler kapatıldı ve vatandaşlar sosyal izolasyon için evlerine kapandı.
Bodrum Belediyesi vatandaşların evlerinde kalmasını desteklediği bu süreçte, sokaktaki sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye ekipleri, ilk etapta temin ettiği 11 bin kg’dan fazla kuru mamayı mahalle gönüllülerine dağıtmaya başladı.
Bodrum’da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kafeterya ve restoranlar olmak üzere birçok işletmenin geçici süreliğine kapanmasıyla birlikte sokak hayvanlarının yiyecek ve suya ulaşması zorlaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle mahalle mahalle dolaşarak gönüllülere mama yardımı yapmaya başladı.
Sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelerde beslenme noktalarını tespit eden ekipler ihtiyaç duyulan yeni yerleri de belirledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilk etapta yaklaşık 11 bin kg kuru mama temin edildi. Bu mama paketleri, yarımada genelindeki gönüllülere teslim edildi. 30 farklı gönüllü noktasına teslim edilen 460 paket (6900 kg) köpek maması ile 282 paket (4230 kg) kedi maması kısa süre içinde sokak hayvanları için belirlenen odak noktalarına bırakılmaya başlandı.
Küresel pandemi nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını, restoran ve kafeterya gibi işletmelerin de kapanmasıyla can dostların sahipsiz kaldığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünya sadece bizden ibaret değil. Biz sokak hayvanlarımız için de gönüllülerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsinler ancak bu zor günlerinde imkanı olanlar, kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmayı da ihmal etmesinler. Çünkü dünya o can dostlarla güzel" diye konuştu.

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