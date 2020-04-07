Milas BİLSEM'de maske ve siperlik üretiliyor

Milas Bilim ve Sanat Merkezi’nde de sağlık çalışanları için maske ve siperlik üretimine başlanıldı. Üretilen ürünlerin bir kısmı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne ve Toplum Sağlığı Merkezine teslim edildi.

Korona virüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Milas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından maske ve siperlik üretimine başlanıldı. Pandemi hastanesi olarak ilan edilen 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık personelleri tarafından kullanılması amacıyla hazırlanan maskelerin bir bölümü okul yönetimi tarafından hastane yönetimine teslim edildi.

Yapılan çalıma ile ilgili olarak açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Tüm dünyaya korku salan Covid 19 virüsü ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla maskelerin yanında Milas BİLSEM'de siperlik de üretiyoruz. Tüm eğitimcilerin sağlık personeli arkadaşlarımıza her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bilmelerini isteriz” dedi.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım ise “Ülkemiz Covid19 salgını nedeniyle olağanüstü günler geçiyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerine bağlı tüm Bilim ve Sanat Merkezleri olarak sağlık çalışanlarına destek amacıyla 3D yazıcılar ile yüz koruma siperliği üretmeye karar verdik. Milas Bilim ve Sanat Merkezi olarak 3D yazıcımızla ürettiğimiz ilk parti siperliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiştik. İkinci parti siperlikleri de Toplum Sağlığı Merkezine ile 75. yıl Devlet Hastanesine teslim ettik. Dileyen diğer sağlık kuruluşlarına da imkanlarımız ölçüsünde bu siperliklerden sağlayabiliriz” dedi.

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