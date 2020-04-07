Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı

Korona virüs nedeniyle Bodrum’da insanlar dışarı çıkmayınca, domuzlar gündüz vakti sokağa indi.

Bodrum’da özellikle hava karardıktan sonra kent merkezine yiyecek ve su aramak için inen yaban domuzları, bu kez güpegündüz şehre indi. Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak’ta evlerin arasında yiyecek ve su arayan yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşlarca fark edildi. Domuzu gören bir köpek ise domuza saldırmaya çalıştı. Etraftaki insanlardan ve köpekten korkan domuz, kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Köpek de domuzun arkasından koştu. Domuz daha sonra gözden kayboldu. Bölgede yaşanan hareketli anlar vatandaşlarca kaydedildi.

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