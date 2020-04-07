Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Akyaka Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 290 adet tarihi değer taşıyan Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu Ula’nın turistik mahallesi Akyaka’da iki kişide çok sayıda tarihi değer taşıyan eser bulunduğu ve müşteri aradıkları belirlendi. KOM Şube ve Akyaka Jandarma ekiplerinin müşterek operasyonu sonucu, Akyaka Mahallesinde S.F.A. ve Y.E. isimli şahısların üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait 290 adet sikke ve madeni obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.F.A. ve Y.E. isimli şahıslar adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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