(Görüntülü) Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.<br>Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında gündüz vakti yiyecek arayan yaban domuzu, dikkat çekti. Çevrede bulunan insanlardan ve köpekten korkan domuz, bir süre sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. O an sokakta bulunan bir köpek, kaçan domuzu kovaladı. Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-07 15:52:38<br>

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