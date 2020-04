Büyükşehir üreticiyi unutmadı Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde korona virüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken diğer yandan zor günler yaşayan üreten köylüye destek olmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesi ile üreticilerin tohumdan hasada kadar yanında olmayı sürdürüyor. Korona virüs salgını sonrasında alınan önlemler arttırılarak devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan çiftçiye verdiği desteği artırdı.

13 yıldır tarlasından verim alamıyordu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri üreten köylünün ayağına giderek tarlasının toprak analizinden tohum ekimine, ilaçlamasından bakımına kadar her türlü desteği veriyor. Muğla’nın Menteşe ilçesi Fadıl kırsalında 13 yıldır tarlasından verem alamayan Ali Rıza Coşkun Muğla Büyükşehir Belediyesine başvurarak tarlası için destekte bulundu. Büyükşehir ekipleri Ali Rıza Coşkun isimle çiftinin tarlasına giderek toprak analizi yaptı. Tarlada bulunan zeytin ağaçlarının büyüdüğünü gören Coşkun Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Şehirden Köye Göç Başlayacak

Çiftçi Ali Rıza Coşkun “ Zeytin çiftliği kurmayı düşündüm. Zeytin çiftliğinden verim alamaz oldum. 13 yıl boyunca yaptığımız yatırımın karşılığını alamadık. Hasat zamanında hep boynumuz bükük kaldı. Toprak tahlilleri ve yaprak tahlilleri yaptırdık. Ancak bir çözüm bulamadım. Muğla Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Büyükşehir Belediyesinin mühendisleri geldi. Toprak analizi yaptılar. İlaçlama teknikleri ile bilgiler verdiler. Bu sene verime dönük olumlu sonuçlar almaya başladık. Bu çalışmaların sonunda karşılığını alacağız. Bu sayede köylümüz hem toprağını terk etmeyecek. Bu sayede köyden şehre göç yerine şehirden köye göçler başlayacak. Herkes tarlasının başına gelecek. Asgari ücretle çalışmaktansa bu tarladan yılda 150 bin liralık verim almak demek aylık 7 bin 8 bin gelir elde etmek demek. Büyükşehrimizin katkılarıyla köylümüz ayakta kalmaya devam edecektir” dedi.



Başkan Gürün: Muğla üretecek, üreticimiz kazanacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Bugünlerde korona virüs salgınıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunun yanın sıra tarlanıza geliyoruz projemiz kapsamında zor durumda olan üreten köylümüze de her türlü desteği veriyoruz. Çiftçimizin tarlasına giderek toprak analizini yapıyor, tohum veriyor, ürünün ilaçlanmasından bakımına kadar her türlü desteği veriyoruz. Üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için, toprağını değil ürününü satması için, verimli topraklarımızın hakkını vermek için üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Muğla üretecek, üreticimiz kazanacak” dedi.

