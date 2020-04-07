Muğla'da motosikletlere 2 kişi binmek yasaklandı

Bunu da gördük! Koronavirüse muska yazdı!

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<br>Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'da, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artıran Muğla İl Pandemi Kurulu, motosikletlere 2 kişi binmeyi yasakladı. Yasak kararının ardından Fethiye'de yol kontrolü yapan trafik polisleri sürücüleri uyarmakla yetinirken, yarından itibaren sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten cezai işlem uygulanacağı belirtildi.<br>Muğla İl Pandemi Kurulu, Vali Esengül Civelek başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer'in de katılımıyla dün toplandı. Kurulda il genelinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları kapsamında karayollarında motorlu bisiklet/motosiklet kullanıcılarının ek yolcu taşıması yasaklandı.<br>BUGÜN UYARI, YARIN CEZA<br>Yasak kararının bugün ilçelere tebliğ edilmesinin ardından Fethiye'de yol kontrolüne çıkan trafik polisleri, motosikletlere 2 kişi binenleri uyardı. Bugün uyarı yapmakla yetinen polislerin, yarından itibaren il genelinde motosiklete 2 kişi binen sürücü ve yolculara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 389 lira para cezası uygulayacağı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Ergün TOS<br>2020-04-07 16:42:18<br>

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