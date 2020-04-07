Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

İHA

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde evinden çıkamayan 80 yaşındaki Şükrü Kaya, İlçe Müftülüğü personeli yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 lira destekte bulundu.

Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde evinden çıkamayan 80 yaşındaki Şükrü Kaya, İlçe Müftülüğü personeli yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 lira destekte bulundu.
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde yaşayan Şükrü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Kaya, Menteşe İlçe Müftülüğü'nü telefon açtı. Çağrı üzerine eve giden ilçe müftülük personeli Şükrü Kaya'nın verdiği 500 lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı. Müftülük çalışanları ardından Şükrü Kaya'ya giderek dekontu teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ambulanslar her nakilden sonra dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Ambulanslar her nakilden sonra dezenfekte ediliyor
Korona virüsün arıcılığa etkisi Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, korona virüs salgınının arıcılık sektörüne etkilerini aktarırken, Türkiye’de 72 bin arıcının 10 bin 702’sinin 65 yaş üstünde olduğunu ve iller arası seyahat etme zorunluluğu bulunduğunu dikkat çekti.
YEREL HABERLER Korona virüsün arıcılığa etkisi Türkiye Arı ...
(Görüntülü) 'Evimiz mezardan daha güzel'   
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Evimiz mezardan daha güzel'   
Pencere camında 'Evimiz mezardan daha güzel' yazısı
YEREL HABERLER Pencere camında 'Evimiz mezardan daha güzel' yazısı
Muğla'da motosikletlere 2 kişi binmek yasaklandı
YEREL HABERLER Muğla'da motosikletlere 2 kişi binmek yasaklandı
Muğla'da sağlık çalışanları için 1000 siperlik maske üretildi
YEREL HABERLER Muğla'da sağlık çalışanları için 1000 siperlik maske ...
(Görüntülü) Bodrum'a günlük giren araç sayısı 12 binden 2 bine düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'a günlük giren araç sayısı 12 ...
Muğla’da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı
YEREL HABERLER Muğla’da motosiklete 2 kişi binmek yasaklandı
Büyükşehir üreticiyi unutmadı Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde korona virüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken diğer yandan zor günler yaşayan üreten köylüye destek olmaya devam ediyor.
YEREL HABERLER Büyükşehir üreticiyi unutmadı Muğla Büyükşehir ...
Sağlık çalışanları için üretilen maskeler teslim edildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları için üretilen maskeler teslim ...
Bodrum'a giren araç sayısı günlük 12 binden 2 bine düştü
YEREL HABERLER Bodrum'a giren araç sayısı günlük 12 binden 2 bine ...
(Görüntülü) Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi
Bodrum'da gündüz vakti yaban domuzu görüntülendi
YEREL HABERLER Bodrum'da gündüz vakti yaban domuzu görüntülendi
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Polise çiçek yerine koruyucu maske
YEREL HABERLER Polise çiçek yerine koruyucu maske
(Görüntülü) Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak ...
Muğla'da kısa çalışma ödeneğine 9 bin 500 firma başvuru yaptı
YEREL HABERLER Muğla'da kısa çalışma ödeneğine 9 bin 500 firma ...
Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı
YEREL HABERLER Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ...
Sahilde toplanınca cezayı yediler
YEREL HABERLER Sahilde toplanınca cezayı yediler
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
YEREL HABERLER Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp, deniz ortasında ölüme terk etti
YEREL HABERLER Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp, deniz ...
Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı
YEREL HABERLER Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı
Milas BİLSEM'de maske ve siperlik üretiliyor
YEREL HABERLER Milas BİLSEM'de maske ve siperlik üretiliyor
İlçe Tarım Müdüründen Pazar Denetimi
YEREL HABERLER İlçe Tarım Müdüründen Pazar Denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X