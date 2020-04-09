İl Sağlık Müdürü Gencer: “Malzeme eksiğimiz yok”

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla’daki sağlık kurumlarında maske başta olmak üzere eksiklerinin bulunmadığını açıkladı.

Gencer yaptığı yazılı açıklamada, “Hastanelerimiz ve sorumlu olduğumuz tüm sağlık teşkilatlarında; ihtiyacımız olan, başta maske olmak üzere tüm kişisel koruyucu ekipmanlar, Sağlık Bakanlığımızca, Müdürlüğümüze ve bağlı kurumlarımıza düzenli olarak tedarik edilerek dağıtılmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüzün ve hastanelerimizin satın alma birimleri ve satın alma kanalları da işlemekte olup, personellerimizin çalıştığı birim ve görev yerlerine uygun riskler göz önünde bulundurularak, kişisel koruyucu ekipmanları da kısıtlanmadan verilmektedir. Müdürlüğümüze yapılmış başvuru, edilmiş talep ve yerine getirilmemiş hiçbir alım isteği yoktur. Malzeme eksikliğinin gündeme getirilmiş olmasını, vatandaşı tedirgin etmek ve mevcut sağlık kuruluşlarına olan güveni sarsmaya yönelik girişimler olarak değerlendirmekteyiz. Korona virüsü salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli tedbir ve önlemleri almış ve almaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.