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Çocuklar oynarken öğrenecek

İHA

Muğla'da korona virüs nedeniyle zamanını evde geçiren çocuklar için hazırlanan 'Trafik Boyama Kitabı' ile çocuklar hem oynayacak hem de trafik kurallarını öğrenecek.

Çocuklar oynarken öğrenecek

Muğla’da korona virüs nedeniyle zamanını evde geçiren çocuklar için hazırlanan ‘Trafik Boyama Kitabı’ ile çocuklar hem oynayacak hem de trafik kurallarını öğrenecek.
Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar, polis amca ve polis abileri tarafından kendilerine takdim edilecek olan Trafik Eğitimi Boyama Kitabı ile hem evlerinde geçirecekleri serbest zamanlarını en iyi şekilde geçirmiş olacaklar, hem de trafik kurallarını öğrenecekler. Muğla Valiliği tarafından temin edilen ‘Trafik Eğitimi Boyama Kitapları’ ilk olarak Menteşe Kaymakamlığında görev yapan personellere, evlerindeki çocuklarına iletilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlisi polisler tarafından dağıtımı yapıldı.
Muğla 'da yaşayan çocuklar için özel olarak hazırlatılan boyama kitaplarının ileri ki günlerde de dağıtımına devam edileceğini belirten Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, vatandaşların Korona virüs (Covid19) salgının daha fazla yayılmaması, can kayıplarının artmaması için alınan tedbirler uyulmasını istedi. Kaymakam Yıldız vatandaşların zorunlu olmadıkça da sokağa çıkmamaları gerektiğini özellikle belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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