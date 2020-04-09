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Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutukluma

DHA

Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutukluma

<br>Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.<br>Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bazı kişilerin ilçede uyuşturucu sattıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Marmaris'ten temin ettikleri uyuşturucuları Datça'ya getirip sattıkları belirlenen A.K. (20) ve O.G. (27), 5 Nisan Pazar günü ilçe girişinde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve aracında yapılan aramada 32 gram esrar ele geçirildi.<br>Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki bir eve ortak operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 15 ayrı paket halinde kullanıma hazır toplam 1 kilo esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si Datça, 1'i de Marmaris'te polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marmaris'te gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Datça'da yakalanan 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.<br>Bu arada, operasyon kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-04-09 14:11:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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