Ücretsiz erzak dolabını yağmaladılar Bodrum’da marketlerde ekmekler ve ürünler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor Kampanyaya ilgi gittikçe çoğalırken, erzak dolu dolabın bir aile tarafından yağma edilmesi ise market sahibini üzüntüye boğdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ihtiyaç sahiplerine marketlerin önüne koyulan dolaplarda ürünler ücretsiz dağıtılıyor. “İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın” kampanyasına ilgi gittikçe çoğalırken, erzak dolu dolabın bir aile tarafından yağma edilmesi ise market sahibini üzüntüye boğdu.

Korona virüs nedeniyle kapanan dükkanlarda çalışan işçiler para kazanamayınca Bodrum’un Konacık Mahallesi'nde bulunan bir süper market kapısının önüne koyduğu erzak dolabında ürünleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmaya başladı. Başka bir market ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyor.



İlk gün yağmalandı

Bodrum’da bir süpermarketin önüne yerleştirilen yardım dolabı, iddiaya göre aynı aileye mensup kişilerce yağmalandı. Konacık Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Seç Market” adlı süpermarketin işletmecisi Hüseyin Kurt, korona virüs nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların faydalanabilmesi için bir uygulama başlattı. "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" uygulaması kapsamında market yetkilileri ile işletmenin müşterileri dolaba, kuru gıdalar başta olmak üzere çok sayıda ürün yerleştirdi. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşların yararlanmaya başladığı yardım dolabı, dün suistimal edildi. İddiaya göre, aynı aileye mensup kişiler, ilk olarak ellerindeki poşetleri yardım dolabından doldurarak evlerine götürdü. Bununla da yetinmeyen şahıslar, en son dolaptaki ürünleri market arabasına doldurarak evlerine götürdü. Market müşterileri, olan biteni şaşkınlıkla takip etti. O anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. O esnada kimi hayırsever vatandaşların da marketten aldıkları ürünlerden dolaba koyduğu görüldü.

Marketin işletmecisi Hüseyin Kurt, “İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın kampanyası düzenledik. Dün ilk gündü büyük ilgi vardı. İnsanlar alıp, erzak koyuyorlardı dolaba. Arkadaşım önerdi böyle bir fikri benim de aklımda vardı ve bu uygulamayı hayata geçirdik. Çok güzel bir ilgi var bugün ikinci günü. Yardım eden müşterilerimiz var. İhtiyacı olanlar ise alıyor. Aynı kişiler gelip kameralara da yansıdığı gibi yağmaladılar. Aynı kişilerin alması bizi üzdü. Biz zaten bunu buraya alınsın diye koyuyoruz. İlk 2 kişi geldiler ve ‘bizim ihtiyacımız var’ dediler. Biz de sevindik ve almalarını söyledik. Karton verdik aldılar götürdüler. Onlar gitti ve aynı aileden aynı kişiler yeniden geldiler, yine aldılar. Bir şey diyemedik tabi, biz buraya alınsın diye koyduk. Sonra da biz içerideyken eşleriyle beraber gelip yağmalama şeklinde aldılar. Bizi o üzdü. En son alışveriş arabasına yükleyip götürdüler” dedi.



İhtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor

Mehmet Gür isimli market işletmecisi ise ihtiyacı olan herkesi beklediğini söyleyerek, “Bu kampanyada bize destek olan çok arkadaşımız oldu. İlk gün aklıma geldi bu durum. 2’nci günde arkadaşların hakikaten zor durumda olduğunu fark ettim. Böyle bir ekmek kampanyası yapmak istedik. Ekmeğimizi paylaşalım dedik. Kampanyamız da 'ekmeğini paylaş' kampanyası zaten. Destek olan arkadaşlarım da var ben de imkanım dahilinde ücretsiz ekmek veriyoruz ihtiyaç sahiplerine” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise uygulamanın çok güzel olduğunu ifade ederek herkesi böyle duyarlı olmaya davet etti.

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