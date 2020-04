Tarımsal üretim destek ve planlama kurulu sonuç bildirgesi ile acil eylem planı açıklandı

Korona virüs (Covid 19) salgınla mücadele kapsamında Bodrum’da akademisyenlerden oluşan Tarımsal Üretim Destek ve Planlama Kurulu, hazırladıkları sonuç bildirgesini açıkladı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı doğrultusunda Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan çalışma gurubu, Bodrum’da tarımsal ve hayvansal üretimin kesintiye uğramaması ve tüketicilerin mağdur olmaması için harekete geçti.

Akademisyenlerden oluşan “Tarımsal Üretim Destek ve Planlama Kurulu ” 20 Mart 2020 tarihinde oluşturuldu. Gıda Çalışma Grubu’nun başkanlığını Prof. Dr. Cem Şen, Tarım Grubu’nun başkanlığını Prof. Dr. Hasan Koç, Hayvancılık Grubu’nun başkanlığını ise Prof. Dr. Artay Yağcı üstlendi. Çalışma grupları toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Kurul, 7 Nisan 2020 tarihinde Sonuç Bildirgesini ve Acil Eylem Planını açıkladı.

Bodrum’da gıda zincirinin zayıflaması ihtimaline karşı alınacak tedbirleri masaya yatıran Kurulun, 15 maddelik sonuç bildirgesi şöyle;

" 1. Acil durum gıda stoklaması” için kullanılabilecek kamu ve özel depolama tesislerinin envanteri çıkartılmalıdır. Depolanacak gıdaların, depolama koşullarına dikkat edilmelidir.

2. Ekmek çeşitleri ve kuru gıdalar, gıda ile temasa uygun kâğıt esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulmalıdır.

3. İşletmede kullanılan eldiven, maske gibi enfeksiyon riski olan atıkların biyogüvenlik önlemi altında toplanması ve uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

4. Özellikle Pandemi gibi durumlarda gıda ihtiyacındaki talepleri karşılayabilmek amacı ile (küçük üreticilerinde tek elde toplanabileceği) Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin işleyişi hız kazanmalıdır.

5. Özellikle içinde bulunduğumuz aylar, özellikle meyve ağaçları, sebze tohum ve fideleri ile yazlık ekilen çeşitli tarla bitkileri için ekim, dikim, budama, gübreleme ve ilaçlama işlemlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerekir.

6. Yerelde üretim yapan üreticilerin ihtiyaç duydukları girdilerin (gübre, ilaç, tohum, fide, fidan, mazot gibi) çeşit ve miktarları belirlenmelidir. Belirlenen bu girdilerin acil olanlarının temini noktasında destek olunmalıdır. Gerek devletin imkanları gerekse yerel yönetimlerin imkanları devreye sokulmalıdır.

7. Ürünlerin yetiştirilmesinden sonra örneğin hasat, taşıma, depolama, dağıtım ve satış aşamasında da üreticiler desteklenmelidir. Hatta bazı ürünlerde alım garantisi verilebilir.

8. Bodrum yöresinde bulunan boş araziler belirlenerek tarımsal üretim için kullanılabilir hale getirilmelidir. Bu amaçla isteyen üreticilere geçici de olsa tahsis edilmelidir. Bu konuda yörede tarımsal üretim yapan kooperatifler, sivil toplum kuruluşları ve çiftçi aileleri değerlendirilebilir.

9. Tarımsal üretimin her aşamasında gerek üretici gerekse bu alanlarda çalışanların salgın hastalıklara karşı korunmasına yönelik önlemlerin alınması gerekir. Bu amaçla bilgilendirmeler yanında yerel yönetim ve kamu desteği ile dezenfektan ve maske gibi koruyucu unsurlar dağıtılmalıdır.

10. Bodrum yöresinde tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan elemanların belirlenmesi, iletişim bilgilerinin ihtiyaç duyulan üretici ve işletmelere bildirilmesi önem arz ediyor. Bu amaçlar muhtarlıkların görevlendirilmesi, hazırlanacak listelerin bir örneğinin ilçe tarım ve orman müdürlükleri, yerel yönetimler ve kaymakamlıklarda bulundurulması sağlanmalıdır.

11. Tüm bunların dışında yöre halkına bazı konularda bilgi ve deneyimi artırılmalıdır. Hatta aşağıda bir kısmı verilmiş konularda kurslar da düzenlenebilir. Bu sayede gıda maddelerinin hem ekonomik kullanımı, hem kültürel bu değerlerimizin devam etmesi sağlanabilir.

Evde ekmek yapımı Maya yapımı Şehriye veya tarhana yapımı Konserve ve kurutma yapımı Pekmez yapımı vs.

12. Çiftlik çalışanları, yetiştiriciler başta coronavirüs olmak üzere diğer zoonotik karakterdeki hastalıklara karşı bilgilendirilmelidir ve sık sık eğitim verilmelidir.

13. Çiftlik çalışanları ve yetiştiriciler biyogüvenlik tedbirlerine uyulması noktasında denetlenmelidir.

14. Kırsal kesimde hastalıklarla mücadele amacıyla sahada çalışan veteriner hekimler önemli bir rol oynamaktadır. Veteriner hekimlerin yürüttükleri saha görevleri esnasında ulaştıkları yetiştiricilere hastalıklarla mücadele konusunda bilgi vermesi faydalı olacaktır.

15. Kırsal ve tarımsal bölgede yer alan, Tarımsal Hizmetler müdürlüğü altında kurulması gereken "Veterinerlik Ve Tarıma Dayalı Acil Çağrı Merkezi Birimi" oluşumu.

Oluşturulacak merkezin anlık bilgi verme noktasında veterinerlikten tarıma dayalı her türlü soruyu cevaplayacağı, yetersiz kalındığı durumlarda "Bilimsel Planlama Kurulu" ndan gerekli bilgiler çerçevesinde çiftçinin alacağı aksiyon iletilmiş olacaktır.

Yine “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” başlıklı acil eylem planı doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalarda üreticiye yönelik “Acil Eylem Planı” hazırlandı. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bölgede aktif rol alarak üreticiye destek verecek. Bu önemli süreçte hazırlanan Acil Eylem Planı şöyle;

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kanalı ile, ön envanter araştırması sonucunda belirlenen 104.000 adet fidenin acilen çiftçiye dağıtılması.

Koordinasyon doğrultusunda, ön envanter çalışması yapılmış imkanı kısıtlı olan çiftçilere traktör desteği,

Gerektiğinde gübre desteği,

Yörede tecrübesine ihtiyaç duyulan +65 kişilerin, budama ve tarım işlerinde çalışabilmeleri ve/ya destekleri için, Pandemi önlemleri çerçevesinde kaymakamlıkla ortak karar doğrultusunda, önlerinin açılması,

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kanalı ile belirlenen ürünlerin alım garantisi verilmesi,

Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş tarafından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden bölgede üretilen ürünlerin satın alınması,

Bodrum Gıda A.Ş’ ye ait Pandemi süresinde kapalı olan ve hali hazırda soğuk depoları, kasaları vs. olan kafeteryalar, bu ürünlerin satış noktası haline getirilecek, Pandemi sonrasında da kafeteryalar içerisinde 15er m2’ lik alanlar ayrılarak bu uygulamanın sürdürülmesi planlanmaktadır. Olası ihtiyaç halinde çevre illerden temin edilen temel gıda maddelerinin de stoğu buralarda tutulup gerektiğinde satışı gerçekleşecektir.

Tarım işçisi bakımından öncelikle bölge içerisinde tarımsal alanda istihdamın sağlanması, bu doğrultuda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda ve muhtarlıklar kanalı ile bu alanda çalışabilecek ve çalışmak isteyenlerin belirlenmesi, günübirlik yevmiye miktarlarının kararlaştırılması, Pandemi tedbirleri doğrultusunda sağlanacaktır.

Bodrum Belediyesi’ne ait olan tarıma elverişli arazilerin Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti ve kontrolünde, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kanalı ile profesyonel tarım yapmak isteyenlere kullanımını sağlanacak.

Bölgede şahıslara ait olan, ekilip biçilmeyen tarım arazilerinin Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tespiti ve kontrolünde, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kanalı ile tarım amaçlı değerlendirilmesinin önü açılacaktır.

Bodrum Bilim Çalışma Grubunun Corona Virüs tedbirleri doğrultusunda, hayvancılık ile uğraşan üreticilere almaları gereken önlemleri bölgede görev yapan Veteriner hekimler kanalı ile ulaştırılması sağlanacaktır.

Ayrıca üreticinin, tarımsal, hayvansal ve pandemi süreci sorularına yanıt verebilecek şeffaf Destek Hattı oluşturuldu. Üreticiler 444 00 48 ve 0252 373 52 00 nolu telefonlardan bilgilendirilecek.

