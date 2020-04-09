(Görüntülü) Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildi

DHA

Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildi MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, Devlet Hastanesi'ndeki dört günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Datça'da yaşayan, kronik hipertansiyon hastası Neriman Dukali, geçen 3 Nisan Cuma günü rahatsızlığının artması üzerine ambulansla Datça Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Dukali'ye koronavirüs şüphesi ile test yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Dukali, iki gün sonra Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk...

(Görüntülü) Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildi

<br>Koronavirüsü yenen 76 yaşında koronavirüs hastası kadın taburcu edildi<br>MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, Devlet Hastanesi'ndeki dört günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.<br>Datça'da yaşayan, kronik hipertansiyon hastası Neriman Dukali, geçen 3 Nisan Cuma günü rahatsızlığının artması üzerine ambulansla Datça Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Dukali'ye koronavirüs şüphesi ile test yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Dukali, iki gün sonra Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dukali, yoğun bakım ünitesine alınıp, tedavisine başlandı. 24 saatte bir test yapılan Dukali, tedaviye cevap vermeye başladığı belirlendi. Dün, doktorların yatığı son muayenede Dukali'nin hastalığı yendiği belirlendi. Dukali, bugün saat 12.00'da taburcu edildi.<br>'TORUNUMU ÖZLEDİM'<br>Taburcu edilmesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Neriman Dukali, "Hipertansiyon hastasıyım. Bu nedenle hastaneye kaldırıldım. Tansiyonumu ilk yükseldiğinde çok korkmuş ve panik olmuştum. Hastanede aynı zamanda koronavirüs hastası olduğumda tespit edildi. Marmaris Devlet Hastanesi doktorları ve hemşireleri tedavim sırasında benimle çok yakından ilgilendi. Kendilerine çok teşekkür ederim. En çok torunumu özledim. Bir oğlum var. Üst katımda ailesiyle oturuyor. Oğlum ihtiyaçlarımı giderecek. Ailemde bir hastalık yok çok şükür.  Sağlığıma kavuştum ve herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.<br>Dukali, Marmaris Devlet Hastanesi'ne ait özel bir araçla, koruyucu kıyafetler giyen şoför ve hemşire eşliğinde Datça'daki evine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-04-09 16:45:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zülfü Livaneli: Koronavirüs testinde negatifim
YEREL HABERLER Zülfü Livaneli: Koronavirüs testinde negatifim
Tarımsal üretim destek ve planlama kurulu sonuç bildirgesi ile acil eylem planı açıklandı
YEREL HABERLER Tarımsal üretim destek ve planlama kurulu sonuç ...
Bodrum’da restoran alev alev yandı
YEREL HABERLER Bodrum’da restoran alev alev yandı
76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, taburcu edildi
YEREL HABERLER 76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Ücretsiz erzak dolabını yağmaladılar Bodrum’da marketlerde ekmekler ve ürünler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor Kampanyaya ilgi gittikçe çoğalırken, erzak dolu dolabın bir aile tarafından yağma edilmesi ise market sahibini üzüntüye boğdu
YEREL HABERLER Ücretsiz erzak dolabını yağmaladılar Bodrum’da ...
Büyükşehirden psikolojik danışmanlık hattı
YEREL HABERLER Büyükşehirden psikolojik danışmanlık hattı
Otobüslerde vatandaşa maske dağıtılıyor
YEREL HABERLER Otobüslerde vatandaşa maske dağıtılıyor
Vatandaş sordu, başkan yanıtladı
YEREL HABERLER Vatandaş sordu, başkan yanıtladı
Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutukluma
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutukluma
76 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın koronayı yendi Marmaris Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki Neriman Dukali korona virüsü yenerek hastaneden taburcu edildi
YEREL HABERLER 76 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın koronayı ...
Yunan Sahil Güvenliği bunu hep yapıyor
YEREL HABERLER Yunan Sahil Güvenliği bunu hep yapıyor
(Görüntülü) 'Sakin Şehir'de ördeklerin egemenliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Sakin Şehir'de ördeklerin egemenliği
Çocuklar oynarken öğrenecek
YEREL HABERLER Çocuklar oynarken öğrenecek
(ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan ...
İl Sağlık Müdürü Gencer: “Malzeme eksiğimiz yok”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Gencer: “Malzeme eksiğimiz yok”
Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik
YEREL HABERLER Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için ...
İhtiyaç sahipleri için gıda kolisi dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri için gıda kolisi dağıtımı sürüyor
Sakin şehir ördeklere kaldı
YEREL HABERLER Sakin şehir ördeklere kaldı
(Görüntülü) Aynı teknenin motoru bir yılda 4'üncü kez çalındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aynı teknenin motoru bir yılda 4'üncü kez ...
Aynı teknenin motoru bir yılda 4'üncü kez çalındı
YEREL HABERLER Aynı teknenin motoru bir yılda 4'üncü kez çalındı
Bir yılda 4 tekne motorunu çaldılar
YEREL HABERLER Bir yılda 4 tekne motorunu çaldılar
Menteşe'de Dünya Romanlar Günü'ne özel müzik şöleni
YEREL HABERLER Menteşe'de Dünya Romanlar Günü'ne özel müzik şöleni
(Görüntülü) Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan ...
(Görüntülü) Bodrum'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'daki motosiklet hırsızlığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X