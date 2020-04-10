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Vatandaşlara maske dağıtan Başkan Uzundemir, sosyal mesafe uyarısında bulundu

İHA

Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir tehdit halini alan korona virüs (Covid19) salgınına karşı Ortaca Belediyesince yürütülen mücadele sürüyor.

Vatandaşlara maske dağıtan Başkan Uzundemir, sosyal mesafe uyarısında bulundu

Çin’in Wuhan Kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir tehdit halini alan korona virüs (Covid19) salgınına karşı Ortaca Belediyesince yürütülen mücadele sürüyor.
Bu kapsamda Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, pazara gelen vatandaşlara maske dağıtarak sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica etti. Denetimde, pazarın giriş ve çıkışını bariyerlerle ayıran zabıta ve polisler farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi.
Zabıta Müdürlüğü görevlileri vatandaşların ateş ölçümünü yaparken, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir maske dağıttı. Pazara alış verişe gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişiler İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında uyarılarak evlerine gönderildi. Sosyal mesafenin sağlanması amacıyla pazarda tezgahlar üçer metre arayla kuruldu.

İlçede kurulan pazarlarda denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Korona virüs ile ancak birlikte hareket edersek başa çıkabiliriz. Salgına karşı bizlerin aldığı önlemlerin dışında vatandaşlarımızın da kendi önlemlerini almaları gerekiyor. Burada elimizdeki en büyük silah sosyal mesafe kuralına dikkat edip uymak. Dışarı çıktığımızda maske ve eldiven takmanın yanı sıra birbirimizle temastan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Hijyen ve korunma kuralları kapsamında önlemlerini alarak pazara gelen vatandaşlarımız ile esnafımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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