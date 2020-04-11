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2'nci Dünya Savaşı döneminin 'İncirlik Üssü' ineklerin otlağı oldu

DHA

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 2'nci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin yaptığı havaalanı, ineklerin otlağı haline geldi. Dönemin 'İncirlik Üssü' konumundaki askeri havaalanının 13 sığınağı ise defineciler tarafından talan edildi. Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'nin Çörüş mevkisinde, İngilizler tarafından 1943'te yapılan ve dönemin 'İncirlik Üssü' konumundaki askeri havaalanı, kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor. Bölgeye İngilizler tarafından Ege Denizi'nde artan Alman ve İtalyan tehdidine karşı 1939'da verilen özel izinle 4 yıl sonra askeri havaalanı yapıldı. 16 uçağın inip...

2'nci Dünya Savaşı döneminin 'İncirlik Üssü' ineklerin otlağı oldu

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 2'nci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin yaptığı havaalanı, ineklerin otlağı haline geldi. Dönemin 'İncirlik Üssü' konumundaki askeri havaalanının 13 sığınağı ise defineciler tarafından talan edildi.<br>Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'nin Çörüş mevkisinde, İngilizler tarafından 1943'te yapılan ve dönemin 'İncirlik Üssü' konumundaki askeri havaalanı, kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor. Bölgeye İngilizler tarafından Ege Denizi'nde artan Alman ve İtalyan tehdidine karşı 1939'da verilen özel izinle 4 yıl sonra askeri havaalanı yapıldı. 16 uçağın inip kalkabileceği şekilde düzenlenen havaalanına hangarlar ve uçak bakım atölyeleri de inşa edildi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kaderine terk edilen havaalanı, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 1989'da Türk Hava Kurumu'na (THK) 49 yıllığına tahsis edildi. Arazi önce havaalanı olarak kullanılmak istendi, fakat yüksek maliyetten dolayı vazgeçildi. THK tarafından bir yatırım çalışması yapılmayan 78 yıllık tarihi geçmişe sahip olan havaalanı, ineklerin otlağı haline gelirken, sığınakları ise defineciler tarafından talan edildi.<br>'EĞİTİM AMAÇLI MODEL UÇAK SAHASI YAPILABİLİR'<br>Kızılyaka Mahallesi´nin muhtarı Selma Çetin, "Kaderine terk edilen askeri havaalanının, koruma altına alınması gerekiyor. Şu an yağmalanmış, virane bir halde. Nasıl koruma altına alınmasını sağlayabiliriz, bilmiyorum. Ülkemizin değerine sahip çıkmalıyız. Burasının turizme açılabileceğini düşünüyorum. Eğitim amaçlı model uçak sahası yapılabilir. Alan değerlendirilmeyince halkımız ekip biçiyor, ineklerini otlatıyor" dedi.<br>HER YERE YAKIN<br>3 bin metre pis uzunluğuna sahip olan havaalanı, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye 37, Marmaris'e 40, Ula'ya 27, Akyaka'ya 12, Datça'ya 120 kilometre mesafede bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN<br>2020-04-11 08:40:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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