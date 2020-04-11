Bodrum’da tarihi sessizlik

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tarihi bir sessizliğe büründü.

30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatlik uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Bodrum’da sessizliğe büründü. Tarihinin en sessiz gününü yaşayan ilçede tüm sahiller, sokaklar, caddeler bom boş kaldı. Polis ekipleri tüm cadde ve sokaklarda önlem alarak devriye görevi yaptı.

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