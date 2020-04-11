Muğla 112 Acil Çağrı merkezi kilitlendi 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden birisi olan Muğla’da 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları vatandaşların ‘ekmek, su’ 'Bahçeye çıkabilir miyim' talepleri ile kilitlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs (KOVİD19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezlerine yüklenmeye başladı.

Kısıtlamanın getirildiği illerden Muğla’da sabah saatlerinden itibaren acil çağrıların cevap verildiği 112 Acil Çağrı Merkezi vatandaşlar tarafından aşırı derecede telefon yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar genellikle ‘su ve ekmek’ talebinde bulunurken, ‘bahçeye çıkmak yasak mı’ gibi sorularda sormaya başladı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya 112 Acil Çağrı Merkezi’nin telefonlarının acil aramalara cevap verdiğini söylerken sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yapmak zorunda kaldı. Karakaya, “112 Danışma hattı değildir, acil ihbar hattıdır. Lütfen resmi kanalları takip ediniz. Acil çağrılara yetişme gayretindeyiz... Lütfen, 112 hattı Sağlık, asayiş, güvenlik acil yardım aramaları için kurulmuştur. 155 ve 156 arandığında da 112 AÇM tarafından yanıt verilmektedir. Acil yardıma ihtiyaç duyabilecek (kalp krizi, çeşitli sağlık sorunları, asayiş ve ev, orman yangını) ihbar aramalarına engel olunmaması açısından vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ve Kronik hastalığı olanların Vefa İletişimi hariç) Kaymakamlıklarımızla irtibat halinde olmaları, 112 hattını bilgi alma amaçlı meşgul etmemeleri önem arz etmektedir” notu ile vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.