Marmaris'te yasak sonrası sessizlik

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<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte getirilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Marmaris sokakları boş kaldı. 90 bin 200 nüfuslu ilçede vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve plajlar sessizliğe büründü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-04-11 13:02:12<br>

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