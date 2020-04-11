Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki kırsal mahallelerdeki çiftçiler, evlerinin önündeki bahçelerinde üretime devam ediyor. Çiftçiler, yasaklara ve tedbirleri uyduklarını ama üretime de devam ettikleri söyledi.<br>Yaz aylarında turizmle geçimini sağlayan Marmaris'in kırsal Çamlı, Karacasöğüt, Selimiye, Orhaniye, Söğüt ve Taşlıca gibi mahallerdeki vatandaşlar, aynı zamanda organik sebze ve meyve yetiştiriciliği de yapıyor. Çiftçiler, sokağa çıkma yasağını uyarak evlerinin bahçesinde üretime devam etti. Evlerinin önündeki seralarda çilek, üzüm, avakoda gibi meyveler yetiştirenler yanı sıra sebze ekenler çapalarını yaptı. Kimileri büyük ve küçükbaş hayvanlarına yem için ot topladı. Kadınlar ise ahırlarda büyükbaş hayvanları ile ilgilenerek günlük rutin işlerini devam ettirdi.<br>'DURMAK YOK ÜRETİME DEVAM'<br>Çiftçilik yapan Mehmet Kırlı (36), "Sokağa çıkma yasağına ve alınan tedbirlere uyuyoruz. Bu mevsimler üretim zamanı. Durup beklersek bir şey kazanamayız. Sebze ve meyvelerin bakımı yaparak üretime devam ediyoruz" dedi.<br>Büyükbaş hayvanlarına tarlasında ot toplayan Kamil Şipal (42) ise, "Kurallara uyarak üretime devam ediyoruz. Gün, durma zamanı değil. Günlük işlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.<br>Evinin bahçesinde meyve ve sebze yetiştiren Duran Bağcı (55) de, "Çileğimi ve avokadomda hasat alma zamanı. Bezelye, fasulye, maydanoz, lahana ve marul ektim. Bunların hepsinin hasadı yapılmalı. Tarlamızın ve bahçemizin günlük işleri yapılmalı. Çalışmadan, üretmeden bir şey elde edemeyiz. Umarım kısa süre ülkemiz bu salgın belasından kurtulur" ifadelerini kullandı.<br>Arıcı Hikmet Sağlam (62), "Bahçemde arılarım için şurup hazırlıyorum. Sokağa çıkma yasağını biliyorum ve evimin bahçesinde işlerime devam ediyorum. Bizler boş vakit geçiremeyiz. Üretmek ve kazanmak zorundayız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-04-11 14:13:54<br>

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