Fethiye’de Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fethiye’de Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokaklar ile sahil bandındaki yürüyüş yolları boş kaldı.

Fethiye’de Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokaklar ile sahil bandındaki yürüyüş yolları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, polis ve bekçilerin devriye yaptığı sokaklarda zaman, zaman sokağa çıkma yasağına uyulması gerektiği konusunda anonslar yapılıyor.
Yasağa uymayan vatandaşlara ise polis ekiplerince ceza yazılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlara 112 Çağrı Merkezi uyarısı
YEREL HABERLER Vatandaşlara 112 Çağrı Merkezi uyarısı
(Görüntülü) Bodrum hayalet şehre döndü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum hayalet şehre döndü
Pazarcı esnafı kamyon kasasında mahsur kaldı
YEREL HABERLER Pazarcı esnafı kamyon kasasında mahsur kaldı
(Görüntülü) Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmarisli çiftçiler evlerinin ...
(Görüntülü) Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastaneden kaçan koronavirüs hastası ...
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde ...
Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime devam ediyor
YEREL HABERLER Marmarisli çiftçiler evlerinin bahçelerinde üretime ...
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Fethiye havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Fethiye ...
(Görüntülü) Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
YEREL HABERLER Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
Bodrum hayalet şehre döndü
YEREL HABERLER Bodrum hayalet şehre döndü
Muğla 112 Acil Çağrı merkezi kilitlendi 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden birisi olan Muğla’da 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları vatandaşların ‘ekmek, su’ 'Bahçeye çıkabilir miyim' talepleri ile kilitlendi
YEREL HABERLER Muğla 112 Acil Çağrı merkezi kilitlendi 2 günlük ...
(Görüntülü) Muğla'da yasağa uyuluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muğla'da yasağa uyuluyor
Datça, ekmeksiz ve susuz kalmadı
YEREL HABERLER Datça, ekmeksiz ve susuz kalmadı
Muğla'da vatandaşlar yasağa uydu
YEREL HABERLER Muğla'da vatandaşlar yasağa uydu
Bodrum’da tarihi sessizlik
YEREL HABERLER Bodrum’da tarihi sessizlik
Menteşe’de fırınlar ekmek dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Menteşe’de fırınlar ekmek dağıtımına başladı
(Görüntülü) Datça'da ekmek ve su dağıtımı yapılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Datça'da ekmek ve su dağıtımı yapılıyor
(Görüntülü) KORONAVİRÜS NEDENİYLE TURİZM KENTLERİNDE MÜSTAKİL BAHÇELİ VİLLALARA İLGİ ARTTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KORONAVİRÜS NEDENİYLE TURİZM KENTLERİNDE ...
(Görüntülü) 2'NCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNİN 'İNCİRLİK ÜSSÜ' İNEKLERİN OTLAĞI OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2'NCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNİN 'İNCİRLİK ...
Datça'yı havadan denetleyen polisten teşekkür klibi
YEREL HABERLER Datça'yı havadan denetleyen polisten teşekkür klibi
2'nci Dünya Savaşı döneminin 'İncirlik Üssü' ineklerin otlağı oldu
YEREL HABERLER 2'nci Dünya Savaşı döneminin 'İncirlik Üssü' ...
Koronavirüs nedeniyle turizm kentlerinde müstakil bahçeli villalara ilgi arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle turizm kentlerinde müstakil ...
(Görüntülü) Muğla'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muğla'da sokağa çıkma yasağını duyanlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X