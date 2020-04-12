Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde görüldü

Muğla'da sokağa çıkma yasağının gelmesiyle Bodrum ilçesinde sessizliği fırsat bilen büyük ak balıkçıl (Ardea alba), Gümbet sahilinde görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bodrum’daki sessizlik bazı kuş türlerini sahillere getirdi. Çoğunlukla tatlı sularda yaşayan balıkçıl ailesinin bir türü olan “büyük ak balıkçıl" ilk kez Gümbet sahilinde görüldü. Yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği sahillerden bir olan Gümbet sahili, uzun bir aradan sonra ilk kez ıssız kaldı. İnsanların olduğu sahillerde pek rastlanmayan büyük ak balıkçıl kuşu, sessiz olan tüm sahili gezdi. Ak balıkçıl, beyaz tüyleri ve siyah uzun bacakları ile kendine hayran bıraktı.

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