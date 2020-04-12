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Başkanlar fırınları ziyaret etti

İHA

Başkanlar fırınları ziyaret etti

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ile birlikte sokağa çıkma yasağında üretim yapan fırınları ziyaret ettiler.
Menteşe’deki fırınları ziyaret eden ve ekmek dağıtımı ile ilgili fırıncılardan bilgi alan Başkan Gümüş, “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dün geceden bu yana çift vardiya çalışan fırıncı esnafımızı ziyaret ederek üretim ile ilgili bilgi aldık. Ekmek üretimi ile ilgili bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız panik yapmasın, endişelenmesin. Belediyeler olarak tüm gücümüzle halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Sağlığımız her şeyden önemli. Evimizde kalmaya devam edelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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