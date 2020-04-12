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Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

DHA

Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA´nın Bodrum ilçesinden denize açılarak Karaada´ya giden 3 vatandaş, sokağa çıkma yasağı haberini alır almaz ilçeye geri döndü. Ancak döndüklerinde yasağın başladığını öğrenen tatilciler, yasak bitene kadar teknede mahsur kaldı. Bodrum´dan 9 Nisan'da denize açılan Gurbet Ünal, Cengiz Serter ve Ahmet Kıyak, 4 deniz mili açıktaki Karaada'da teknelerini demirledi. Teknede bir gün kalan üç kişi, arkadaşlarının arayıp haber vermesi üzerine sokağa çıkma yasağının başlayacağını öğrendi. Bodrum´a dönen tatilciler, yasağın başladığı saatten önce gelemeyince...

Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

<br>Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA´nın Bodrum ilçesinden denize açılarak Karaada´ya giden 3 vatandaş, sokağa çıkma yasağı haberini alır almaz ilçeye geri döndü. Ancak döndüklerinde yasağın başladığını öğrenen tatilciler, yasak bitene kadar teknede mahsur kaldı.<br>Bodrum´dan 9 Nisan'da denize açılan Gurbet Ünal, Cengiz Serter ve Ahmet Kıyak, 4 deniz mili açıktaki Karaada'da teknelerini demirledi. Teknede bir gün kalan üç kişi, arkadaşlarının arayıp haber vermesi üzerine sokağa çıkma yasağının başlayacağını öğrendi. Bodrum´a dönen tatilciler, yasağın başladığı saatten önce gelemeyince teknede mahsur kaldı. Serter, Kıyak ve Ünal yasak bitene kadar teknede kalmaya başladı. Teknede mahsur kalan Ahmet Kıyak, 'Haberi aldığımızda saat 23.15 civarındaydı. Haberi duyunca hemen döndük ama geriye dönmemiz tabii biraz zaman aldı. Limana geldiğimizde saat gece yarısını geçmişti ve her yer kapanmıştı. O saatten sonra evimize gidemedik. 2 gündür teknede kalıyoruz. Teknede müzik dinliyoruz, tavla oynuyoruz, film izliyoruz, sohbet ve muhabbetle zaman geçiriyoruz. Olabildiğince moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz'' dedi.<br>Teknede kalanlardan Cengiz Sert ise ''Karaada'da teknemiz demirliydi. Sokağa çıkma yasağının haberini arkadaşlarımız, ailelerimiz verdi. Biz hemen geldik, demirledik ama geldiğimizde yasak başlamış, her yer kapanmıştı. Şu an buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Su yok, ekmek yok, marketler kapalı. Hiçbir şey alamadık'' diye konuştu. Aynı bölgede başka bir teknede mahsur kalan Uğur Özgürel ise tavla oynayarak vakit geçirdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN <br>2020-04-12 18:47:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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