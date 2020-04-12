Marmaris´te güvercinleri, polis ekipleri besledi

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<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, halk plajında bulunan güvercinleri fırından aldıkları ekmeklerle besledi.<br>Marmaris Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Amirliği´nin sahil yürüyüş yolunda denetim yapan motorize ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan güvercinleri fark etti. Fırınlardan ekmek alan ekipler, evlerindeki yemleri de topladı. Toplanan yiyeceklerle, Atatürk Caddesi´ndeki halk plajında bulunan güvercinler beslendi. Polisler, güvercinlere su vermeyi de ihmal etmedi.<br>Kuşları besleyen polisler, "Kuşların aç olduklarını fark ettik ve fırınlardan aldığımız ekmek ile evlerimizde beslediğimiz hayvanlarımızın yemlerinden alarak karınlarını doyurduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-04-12 19:40:25<br>

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